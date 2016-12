Il padre di Angela Celentano: "Diffondete la foto di Celeste, lei potrebbe essere la mia bambina"

foto Ansa Correlati Il giallo di Angela Celentano si infittisce: ora dal Messico spunta l'ombra dell'hacker

La ragazza che dice di essere Angela Celentano 00:43 - Maria Celentano, ospite in studio a "Quarto Grado", trova molte somiglianze tra la foto della ragazzina che vive in Messico Celeste e la figlia Angela, scomparsa il 10 agosto 1996 sul Monte Faito. Catello, padre di Angela, prosegue: "Stiamo cercando la ragazza della foto. Chiediamo la diffusione della fotografia di Celeste, soprattutto in Messico. Qualcuno può riconoscerla e segnalarla. La verità emergerà solo trovandola e con un test del Dna". - Maria Celentano, ospite in studio a "Quarto Grado", trova molte somiglianze tra la foto della ragazzina che vive in Messico Celeste e la figlia Angela, scomparsa il 10 agosto 1996 sul Monte Faito. Catello, padre di Angela, prosegue: "Stiamo cercando la ragazza della foto. Chiediamo la diffusione della fotografia di Celeste, soprattutto in Messico. Qualcuno può riconoscerla e segnalarla. La verità emergerà solo trovandola e con un test del Dna".

"In questa foto di Celeste, vedo tante cose somiglianti ad Angela. Gli occhi, la fronte alta, il labbro superiore.... ". Maria Celentano, ospite in studio a "Quarto Grado" lo afferma con convinzione. E Catello Celentano, il padre di Angela, sottolinea: "Ci ha colpito questa immagine e noi stiamo cercando la ragazza della foto. Chiediamo la diffusione della fotografia di Celeste, soprattutto in Messico. Qualcuno può riconoscerla e segnalarla". Secondo una pista seguita dagli inquirenti infatti, Angela Celentano, scomparsa il 10 agosto 1996 sul Monte Faito, sarebbe viva e vivrebbe in Messico.



"Questa pista - aggiunge la madre della scomparsa - sembra interessante perché la ragazza, Celeste, ci ha scritto direttamente; si riconosce nelle foto che ha visto sul sito. E' molto simile ad Angela piccolina ed è molto somigliante ai tratti somatici della nostra famiglia. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio. L'e-mail che ci ha inviato è molto diversa dalle altre". "La verità - conclude poi il padre di Angela - può venire fuori solo trovando la ragazza della foto e facendole fare il test del Dna".