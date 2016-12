foto LaPresse 10:01 - Il sindaco di Viterbo, Giulio Marini (Pdl), ha ricevuto un avviso di garanzia per corruzione e turbativa d'asta in concorso con l'assessore regionale all'Agricoltura Angela Birindelli. I due, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero favorito alcune aziende viterbesi per l'aggiudicazione di commesse nell'ambito del padiglione Lazio del Vinitaly 2011. Indagato anche un dirigente della Regione. - Il sindaco di Viterbo, Giulio Marini (Pdl), ha ricevuto un avviso di garanzia per corruzione e turbativa d'asta in concorso con l'assessore regionale all'Agricoltura Angela Birindelli. I due, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero favorito alcune aziende viterbesi per l'aggiudicazione di commesse nell'ambito del padiglione Lazio del Vinitaly 2011. Indagato anche un dirigente della Regione.

Si tratta di Erder Mazzocchi, commissario straordinario dell'Arsial, l'Agenzia regionale per l'agricoltura, anch'egli coinvolto nella vicenda Vinitaly.



Il primo cittadino di Viterbo, che aveva appena ritirato le dimissioni presentate dopo la bocciatura del bilancio, sarà interrogato questa mattina dal pubblico ministero Massimiliano Siddi. L'inchiesta su Vinitaly rientra nel fascicolo sulla falsificazione delle fatture del gruppo Pdl alla Pisana per il quale sempre a Viterbo è stato già interrogato l'ex capogruppo Pdl in Regione Franco Fiorito.



Marini viene da giornate convulse, seguite appunto alla bocciatura del bilancio e alle profonde spaccature in seno alla maggioranza di centrodestra e tra le correnti del suo stesso partito. Marini aveva annunciato per quest mattina la nuova giunta, che sarebbe stata composta da sei assessori anziché dai dieci di quella attuale.



Marini aveva presentato il 5 settembre le sue dimissioni, che sarebbero diventate irrevocabili alla mezzanotte di ieri. Ma all'ultimo momento le ha ritirate annunciando la nuova giunta.