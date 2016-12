Stupro, in manette il figlio dell'ex ministro Vitalone: una 17enne lo accusa di violenza

foto LaPresse 17:30 - Il figlio dell'ex ministro Claudio Vitalone, il 33enne Alexandro, è stato arrestato a Roma dalla squadra mobile con l'accusa di violenza sessuale. L'ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Roma. La violenza risale al maggio scorso e si sarebbe consumata in uno dei luoghi della movida romana, Campo dei Fiori. Vittima una ragazza di 17 anni che poi ha denunciato l'abuso subito. - Il figlio dell'ex ministro Claudio Vitalone, il 33enne Alexandro, è stato arrestato a Roma dalla squadra mobile con l'accusa di violenza sessuale. L'ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Roma. La violenza risale al maggio scorso e si sarebbe consumata in uno dei luoghi della movida romana, Campo dei Fiori. Vittima una ragazza di 17 anni che poi ha denunciato l'abuso subito.

La ragazza ha raccontato agli investigatori della squadra mobile di Roma di aver conosciuto Vitalone la stessa sera del presunto stupro. I due, ha detto ancora la giovane, avevano passato la serata insieme bevendo una notevole quantità di alcol. Poi, in strada, si sarebbe consumato l'abuso.



L'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Alexandro Vitalone, che attualmente ricopre il ruolo di consulente dell'Inail, è stato emesso dal gip Nicotra del tribunale di Roma. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto Maria Monteleone.