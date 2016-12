foto LaPresse 14:34 - Due sospetti terroristi libici, che si trovavano a Roma, sono stati espulsi dall'Italia. I due libici, di 26 e 28 anni, sono sospettati di essere jihadisti, legati alle formazioni armate di matrice salafita che operano in Libia. Secondo gli inquirenti "avevano cominciato attività di proselitismo e propaganda al jihad nella comunità libica, per reperire materiale per commettere attentati contro interessi occidentali". - Due sospetti terroristi libici, che si trovavano a Roma, sono stati espulsi dall'Italia. I due libici, di 26 e 28 anni, sono sospettati di essere jihadisti, legati alle formazioni armate di matrice salafita che operano in Libia. Secondo gli inquirenti "avevano cominciato attività di proselitismo e propaganda al jihad nella comunità libica, per reperire materiale per commettere attentati contro interessi occidentali".

I due jihaidisti espulsi dalla Digos di Roma preparavano una vendetta per il film anti-Maometto che ha infiammato Bengasi con l'assalto al consolato degli Stati Uniti e la morte dell'Ambasciatore Stevens.



Ad insospettire gli investigatori, infatti, sono stati in particolare "i comportamenti dei due libici in concomitanza con le proteste nel mondo arabo per la diffusione del noto filmato blasfemo ed, in particolare, dopo i fatti di Bengasi, con l'assalto al consolato degli Stati Uniti, con la morte dell'ambasciatore Stevens".



Per giorni i due, prima di essere arrestati, sono stati seguiti dagli operatori della sezione antiterrorismo della Digos, che ne hanno monitorato gli spostamenti. Gli stranieri sono stati perquisiti dalla Digos e attualmente è al vaglio del materiale informatico trovato loro.