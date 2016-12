Roma, esplode una caldaia: gravi 2 persone

foto Ansa Correlati Le foto

16:40

- Due persone sono in gravi condizioni in seguito all'esplosione di una caldaia in una scuola a Roma. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Rossellini, durante alcuni lavori di manutenzione sull'impianto di riscaldamento. Le due persone ferite sarebbero l'operaio che stava eseguendo i lavori di manutenzione e una bidella che lo aveva accompagnato nei locali. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.