"Pizza e fichi" l'ho detto prima io!

- Nel cortile sotto casa, con un pallone e gli amichetti, tutti hanno giocato a: facciamo che io sono... Un gioco semplice come un bambino che grida il nome del proprio campione, per interpretarlo, mentre ha la sfera tra i piedi. Guai se qualche altro ragazzino si azzarda a rubargli il "suo" idolo. Insomma, "l'ho detto prima io!"

L'episodio si sta ripetendo a Roma. Il bambino che "l'ha detto per primo!" è Luigi Lucchetti, il titolare della pizzeria "Pizza e Fichi" di Ostia e gli altri bambini che hanno provato a "fregargli l'idea" sono tutti quei ristoratori e pizzaioli che hanno deciso di chiamare il proprio locale con lo stesso nome.

Ma il gioco da bambini è diventato per adulti e Lucchetti ha incaricato il proprio legale di inviare una lettera, una diffida, agli omonimi di Roma e provincia per dirgli di il cambiare nome del locale. L'invito a togliere insegne e iscrizioni l'ha scritto lavvocato Francesca Pagnotta che spiega il motivo "Crea confusione per i clienti. Sembra una catena ma non lo è".

Il locale "Pizza e Fichi" di Ostia è uno dei più gettonati dai vip romani come Francesco Totti, Claudio Amendola ed Enrico Brignano e "Il marchio è nostro - spiega Lucchetti -. E' stato registrato nel 1994 e rinnovato nel 2001".

"Pizza è fichi" però è anche un modo di dire della tradizione romanesca e "Non ha un padrone" commentano in molti tra coloro che hanno ricevuto la lettera ma, ora potrebbero ritrovarsi a difendere la propria scelta in tribunale.