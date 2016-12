foto LaPresse

07:40

- I Carabinieri del Nas di Roma hanno sottoposto a sequestro due ristoranti cinesi a Trastevere tenuti in pessime condizioni igieniche e strutturali, con sporco in tutti gli ambienti e gravi carenze per la sicurezza di clienti e avventori (in particolare gli impianti elettrici delle cucine erano non a norma). Sequestrate 3 tonnellate di alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati e invasi da blatte e sporcizia. Denunciati i 2 titolari.