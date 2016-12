Piogge al Nord, caldo estivo al Sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo

Lunedì sarà ancora più netta la suddivisione dell'Italia in due settori caratterizzato da situazioni diametralmente opposte. Gran parte del Nord e alta Toscana saranno interessate dal passaggio della quarta perturbazione di settembre la quale causerà piogge copiose, particolarmente intense fra Lombardia e Venezie. Nelle altre regioni i caldi venti meridionali determineranno condizioni estive, con temperature in gran parte oltre i 30 gradi.

Poi, dopo una breve tregua, nella seconda parte della settimana si riproporrà una situazione simile con una seconda fiammata africana al Sud e un tempo instabile nelle regioni settentrionali soprattutto al Nordovest.



Oggi tempo soleggiato al Sud, in Sicilia e sul medio Adriatico dalla Romagna al Molise. Situazione buona, ma con qualche nuvola passeggera in Sardegna, Lazio, bassa Toscana e Umbria. Nelle altre zone molte nubi accompagnate da piogge e rovesci che, nel corso della giornata tenderanno a divenire intense soprattutto fra alta Lombardia,Venero, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Alla sera rapido miglioramento a partire già dal pomeriggio dall'estremo Nordovest.



Temperature in aumento al Centrosud e regioni dell'alto Adriatico con massime fra 27 e 32 gradi e picchi fino a 33, 35 gradi su Sicilia e Puglia; nel resto del Nord clima molto più fresco con temperature difficilmente oltre i 20, 22 gradi.



Ventoso per venti di Scirocco e di Libeccio in quasi tutta la penisola.



AL CENTROSUD E' ANCORA ESTATE

L'autunno astronomico è ormai arrivato, ma l'estate sembra davvero non voler abbandonare le regioni centromeridionali, complici la rimonta dell'anticiclone nordafricano e i venti di Scirocco e Libeccio.



Oggi infatti le temperature saranno in ulteriore aumento su alto Adriatico e Centrosud; ecco alcuni esempi: 28°C a Bologna, 29°C a Roma, 32°C a Bari, 35°C a Catania, valori fino a 7°C al di sopra delle medie stagionali.



A Palermo alle 8 del mattino sono già stati raggiunti i 32 gradi, la temperatura prevista nel capoluogo siciliano è di 35 gradi.



L'AUTUNNO SI FA SENTIRE AL NORD

Clima decisamente più fresco sulle regioni settentrionali ad eccezione dell'Emilia Romagna. Ecco alcuni esempi: 19°C ad Aosta e Bolzano, 20°C a Milano, 21°C a Verona. Dal confronto risulta evidente che tra Nord e Sud avremo un divario termico anche di 15°C.



LUNEDI' ARRIVA LA PERTURBAZIONE NUMERO 4 DI SETTEMBRE

Un'intensa perturbazione, la numero 4 del mese di settembre, che aveva già raggiunto l'Inghilterra e la costa atlantica della Francia dove ha causato violenti nubifragi e venti di burrasca con raffiche fino a 100 km/h, oggi raggiunge l'Italia e porta piogge anche intense al Nord, soprattutto tra Lombardia e Venezie. Il suo passaggio però sarà veloce, già da martedì ci sarà una breve tregua al Nord che però poi, tra mercoledì e venerdì, verrà continuamente lambito da diverse perturbazioni atlantiche in spostamento dalla Penisola Iberica verso l'Europa centrale con precipitazioni che saranno più probabili su Alpi, Prealpi e Nordovest.



TIFONE JELAWAT

La tempesta tropicale Jelawat è ormai diventata tifone è sta colpendo le Filippine con forti piogge e raffiche fino a 150 km/h. Da martedì dovrebbe dirigersi verso Taiwan