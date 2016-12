foto Ansa

- In Italia i pericoli di azioni da parte del fondamentalismo islamico, dopo la divulgazione del film su Maometto ritenuto blasfemo, non sono ad oggi "emergenti". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega per i servizi segreti, Gianni De Gennaro, al termine di un'audizione al Copasir.