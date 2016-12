foto Ufficio stampa Correlati Bankitalia, caro casa frena i giovani 11:29 - La crisi ha fatto aumentare il numero di coloro che in passato sono stati sprezzantemente chiamati "bamboccioni": coloro, cioè, che abitano ancora con la famiglia di origine. Secondo il rapporto Coldiretti/Censis "Crisi: vivere insieme, vivere meglio", il 31% degli italiani coabita con la mamma, e il 42,3% ha comunque la madre che abita ad un massimo di trenta minuti dalla sua abitazione. - La crisi ha fatto aumentare il numero di coloro che in passato sono stati sprezzantemente chiamati "bamboccioni": coloro, cioè, che abitano ancora con la famiglia di origine. Secondo il rapporto Coldiretti/Censis "Crisi: vivere insieme, vivere meglio", il 31% degli italiani coabita con la mamma, e il 42,3% ha comunque la madre che abita ad un massimo di trenta minuti dalla sua abitazione.

Inoltre, oltre la metà degli italiani (54%) ha i propri parenti stretti residenti in prossimità, ad un massimo di mezz'ora a piedi della propria abitazione. I dati mostrano che le famiglie italiane, anche quando non coabitano, tendono a vivere a distanza ravvicinata dalle rispettive abitazioni. Questo bisogno di vicinanza riguarda non solo i più giovani tra i 18 e i 29 anni (coabita con la madre il 60,7 % e il 26,4 abita a meno di 30 minuti), ma anche le persone più grandi con età compresa tra i 30 e i 45 anni (il 25,3 % coabita, il 42,5 % abita nei pressi), e addirittura gli adulti con età compresa tra i 45 e i 64 anni (l'11,8 % coabita, il 58,5 % abita in prossimità).



"In sostanza - si spiega nel rapporto - l'evoluzione delle funzioni socioeconomiche, con il passaggio alla famiglia soggetto di welfare che opera come fornitore di servizi e tutele per i membri che ne hanno bisogno, spiega anche la tendenza a ricompattare, in termini di distanza dalle rispettive abitazioni, i vari componenti, anche quando non coabitano".



Famiglia, modello vincente

"Spesso la struttura della famiglia italiana in generale, e di quella agricola in particolare, viene considerata superata mentre si è dimostrata, nei fatti, fondamentale per non far sprofondare nelle difficoltà della crisi moltissimi cittadini", ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel sottolineare che "la solidarietà tra generazioni sulla quale si fonda l'impresa familiare è un modello vincente per vivere e stare bene insieme e non un segnale di arretratezza sociale e culturale come molti si ostinano ad affermare".



In ufficio con la schiscetta per risparmiare

Sono quasi 8 milioni, 7,7 milioni, gli italiani si portano al lavoro il cibo preparato in casa e di questi sono oltre 3,7 quelli che dichiarano di farlo regolarmente. Ben il 15% degli italiani si porta la "gavetta" o la "schiscetta" non solo per risparmiare, ma anche per essere sicuro della qualita' del pranzo o semplicemente perché si preferisce ricordare sapori e profumi casalinghi durante la pausa dal lavoro. Una esigenza riconosciuta da molti datori di lavoro che hanno reso disponibili spazi dedicati per riscaldare il pasto e condividerlo spesso insieme ai colleghi. In realtà nella versione moderna, infatti, il pranzo in ufficio è diventato anche un modo per far conoscere prodotti o ricette tipiche preparate la sera prima magari con ingredienti ricercati con accuratezza. Una scambio gastronomico e culturale che conferma il valore aggregante del cibo in famiglia, al lavoro, tra gli amici con il ritorno del rito dell'aperitivo.



Un appuntamento del dopo lavoro in bar e locali che, evidenziano Coldiretti/Censis, coinvolge 16,5 milioni di italiani dei quali 2,5 regolarmente e dimostra l'importanza nella vita quotidiana delle relazioni conviviali che si instaurano intorno al cibo e che creano anche sempre più valore economico nella società di oggi.



Il cibo unisce più del dialetto

Per il 57% degli italiani la distintività del proprio territorio regionale risiede nel cibo e nel vino e in generale nel patrimonio enogastronomico. Tale indicazione è seconda solo al patrimonio culturale, storico e artistico (60%), ma è superiore al patrimonio paesaggistico (53,3%) o al dialetto (41,6%). Dai dati emerge che è quasi il 94% degli italiani a ritenere che il territorio della regione in cui vive ha una sua tipicità che lo distingue e sono particolarmente convinti di questa tipicità regionale soprattutto le persone con scolarità più alta, i residenti nei Comuni tra 5mila e 10mila abitanti, quelli in Comuni tra 10 e 30mila abitanti i residenti al Centro e le persone con alto reddito.



Quasi 9 italiani su 10 fanno la spesa sotto casa

L'85% continua a fare la spesa alimentare quotidiana sottocasa, frequentemente nei piccoli e spesso antieconomici negozi di quartiere che tuttavia svolgono un rilevante ruolo sociale. Il crescente desiderio di fare comunità, sottolinea Coldiretti, è avvertito soprattutto dalle persone che vivono sole. In Italia sono 7,4 milioni e sono aumentate del 24% tra il 2006 e il 2011, con punte del +54% in Sardegna, +45% in Abruzzo, +42% in Umbria. Il momento di fare la spesa è quello più importante per parlare e stringere rapporti e supera addirittura le attività spirituali (il 76,6%), la visita medica (71,6%), la scuola per i figli (65,2%) e la cura del corpo (54,2%). "Un fenomeno di riduzione significativa dei negozi tradizionali - afferma il presidente Coldiretti Sergio Marini - determina quindi anche evidenti effetti negativi legati alla riduzione dei servizi di prossimità, ma anche un indebolimento del sistema relazionale, dell'intelaiatura sociale e spesso anche della stessa sicurezza sociale dei centri urbani".



In campagna si vive meglio

Nel tempo della crisi, oltre un italiano su due (54%), secondo il rapporto, preferirebbe inoltre vivere in un luogo dove le persone si conoscono e si aiutano, e pensa che vivere in comunità significhi stare meglio e migliorare la propria qualità della vita; il 28% vive già in un luogo simile e la percentuale sale al 47% nei piccoli Comuni con pochi abitati (fino a 5mila). E' nelle campagne - conclude Coldiretti - che si registra una migliore qualità della vita grazie a una maggiore sicurezza sociale, alla buona alimentazione, a un ambiente più sano e alla semplicità nel costruire rapporti personali più duraturi.



