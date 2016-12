foto Ansa

01:36

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata in serata in provincia di Rieti. Le località prossime all'epicentro sono: Leonessa, Poggio Bustone e Rivodutri. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.