foto Da video

15:20

- Una 41enne si è gettata nel vuoto dal settimo piano di un palazzo a Roma, tenendo in braccio la figlia di otto anni. Entrambe sono morte sul colpo. Quando è successa la disgrazia all'interno dell'appartamento c'erano anche la sorella della 41enne e la madre, che non si sono accorte di nulla. La donna soffriva di crisi depressive da circa due mesi, dopo aver perso il compagno morto per un infarto.