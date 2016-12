foto Ansa

08:24

- Violazioni delle norme antiriciclaggio per 14 milioni, transazioni in denaro contante oltre i limiti consentiti per circa 3 milioni, evasione di oltre due milioni: sono i risultati di un blitz condotto dagli uomini della Guardia di Finanza in tutta Italia, in collaborazione con la Siae, nelle gallerie d'arte. Complessivamente sono state controllate 24 gallerie d'arte e case d'asta e nei confronti di due, a Roma e Padova, è stata disposta la chiusura.