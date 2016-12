foto Ansa Correlati Vaso cade da balcone, muore 13enne 14:50 - Potrebbe essere stata provocata dall'urto da parte di un gatto la caduta del vaso che ha ucciso il ragazzino di 13 anni, colpito in via Appia a Roma. E' questa una delle ipotesi avanzate dagli investigatori che hanno comunque già iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo la proprietaria dell'appartamento da cui è caduto il vaso. Analogo provvedimento potrebbe essere preso anche nei riguardi del marito della donna. - Potrebbe essere stata provocata dall'urto da parte di un gatto la caduta del vaso che ha ucciso il ragazzino di 13 anni, colpito in via Appia a Roma. E' questa una delle ipotesi avanzate dagli investigatori che hanno comunque già iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo la proprietaria dell'appartamento da cui è caduto il vaso. Analogo provvedimento potrebbe essere preso anche nei riguardi del marito della donna.

Al momento del fatto la donna non era in casa, dove il gatto viene lasciato libero di muoversi con possibilità di andare sul terrazzo. Gli investigatori tendono a escludere un'altra ipotesi e cioè che il vaso sia caduto perché spinto da due bambini che si trovavano nello studio dentistico attiguo all'appartamento considerato che difficilmente il vaso poteva essere raggiunto. Il vaso era appoggiato sul davanzale in maniera precaria.