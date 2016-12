foto LaPresse 23:18 - Un bambino di 13 anni è morto dopo che un vaso caduto da un balcone lo ha colpito alla testa mentre passeggiava con la madre nel quartiere Appio nel pomeriggio. Il ragazzino era stato soccorso in strada e ricoverato all'ospedale San Giovanni, dove è deceduto in serata. "E' una notizia terribile e drammatica che non avremmo mai voluto ricevere", commenta il vicesindaco della Capitale, Sveva Belviso, che esprime il cordoglio della città. - Un bambino di 13 anni è morto dopo che un vaso caduto da un balcone lo ha colpito alla testa mentre passeggiava con la madre nel quartiere Appio nel pomeriggio. Il ragazzino era stato soccorso in strada e ricoverato all'ospedale San Giovanni, dove è deceduto in serata. "E' una notizia terribile e drammatica che non avremmo mai voluto ricevere", commenta il vicesindaco della Capitale, Sveva Belviso, che esprime il cordoglio della città.

"Abbiamo sperato fino all'ultimo che le condizioni del ragazzo si potessero stabilizzare e con il tempo migliorare - aggiunge Belviso - purtroppo così non è stato".



Secondo alcuni testimoni è stata una scena terribile quella avvenuta su via Appia, all'altezza del quartiere dell'Alberone. Il ragazzino stava camminando in strada assieme alla madre, che si trovava qualche metro più avanti a osservare una vetrina, quando è stato raggiunto al capo da un vaso da fiori di medie dimensioni.



L'altezza da cui è caduto - il sesto piano dell'edificio - e il suo peso hanno provocato lesioni gravissime al cranio del 13enne. La madre del ragazzino, alla vista del sangue, in grande quantità sul marciapiede, ha iniziato a urlare disperata, in preda a una crisi isterica. L'ambulanza, quando è arrivata, ha dovuto soccorrere anche la donna. Le condizioni del 13enne sono subito apparse gravissime. La madre è ancora in stato di shock.



In serata i genitori di Christian hanno autorizzato l'espianto degli organi. Sull'episodio si indaga per omicidio colposo.