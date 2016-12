Il Municipio, però, sta già studiando una soluzione: i lucchetti potrebbero essere messi un un balconcino costruito a parte oppure addirittura esposti al museo archeologico Pigorini, accanto ai capolavori Aztechi, all’Eur. Il presidente del XX Municipio, Gianni Giacomini, però, storce il naso: “Mi sembra un po’ troppo, in quel museo è rappresentato il 90% dell’archeologia mondiale”.

In attesa che la soprintendenza decida che fine faranno i lucchetti, però, c’è chi non si perde d’animo. All’Ansa, due giovani accorsi lunedì mattina, a lavori in corso, per posizionare il loro lucchetto, hanno dichiarato: “Pazienza, il nostro lucchetto lo metteremo al belvedere dello Zodiaco. Anzi, vogliamo essere i primi''.