foto Ansa

19:52

- Giuseppe Medile, 63 anni, ricercato da un anno per associazione a delinquere finalizzata alla rapine, ricettazione, detenzione illegale di armi e stupefacenti, è stato catturato dagli uomini della Squadra Mobile di Roma. Il malvivente aveva fatto perdere le proprie tracce prima della condanna definitiva a oltre 10 anni di carcere nel luglio 2011. Si trovava al Policlinico Umberto I, in visita alla figlia operata in mattinata.