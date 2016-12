Roma, Cessna precipita in strada: due morti

foto Twitter Correlati FOTO

VIDEO 20:20 - Un piccolo Cessna è precipitato nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Ciampino a Roma. A bordo dell'aereo si trovavano due persone, il 39enne Antonio Savoldi e il 50enne Alfred Segariol, che scattavano foto aeree della zona: entrambi sono morti nell'impatto. Il velivolo si è schiantato su un deposito giudiziario di auto, dando origine a un vasto incendio.

Chi erano le vittime

A bordo c'erano Antonio Savoldi, 39enne bresciano, operatore video, che da 20 anni era alle dipendenze di una ditta bresciana, e Alfred Segariol, 50 anni, pilota, originario di Trieste ma residente a Bologna. I due, dopo il volo, si sarebbero fermati a Roma. Stavano effettuando rilievi fotogrammetrici, una tecnica utilizzata in cartografia, topografia ed architettura. Il Cessna apparteneva alla flotta della "Rossi aerofotogrammetria Brescia".



Testimone: "Rumore come se fosse finita la benzina"

"Ho sentito il rumore del motore dell'aereo che di un tratto è scemato come accade ad un'auto quando finisce la benzina". E' questo il racconto di Marco Di Carlo, uno dei testimoni dello schianto del Cessna. "Ho visto l'aereo perdere quota e schiantarsi sui rottami - continua - le fiamme sono arrivate anche a 10-15 metri d'altezza con una colonna di fumo indescrivibile. Sono rimasto sotto choc per quello che stava accadendo".



Il testimone, che stava effettuando dei lavori di pavimentazione in un comprensorio vicino al luogo dell'impatto, dice di aver visto "l'aereo avvitarsi e perdere quota". "Un mio dipendente mi ha anche detto di aver visto il velivolo che effettuava la stessa manovra già qualche minuto prima - ricorda - l'aereo non aveva fiamme ma ho avuto l'impressione che abbia perso i giri prima di schiantarsi al suolo".



Operaio salvo per miracolo

Uno dei due operai dell'officina si è salvato dallo schianto perché al momento dell'impatto era al lavoro su un'auto che lo ha riparato dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso, cercando di analizzare i resti del velivolo confusi tra le lamiere delle numerose auto in riparazione. Secondo le prime informazioni, al momento dell'impatto, all'interno dell'officina c'erano solo due persone.