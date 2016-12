Meteo, un weekend di sole e caldo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo

09:25 - L'alta pressione di Bacco occuperà per qualche giorno la nostra Penisola, garantendo fino a martedì prevalenza di tempo bello e caldo. Si tratta del ramo orientale dell'Anticiclone delle Azzorre, che dalla Francia e dal Mediterraneo occidentale si sta estendendo con decisione verso l'Italia. Quest'area di alta pressione di matrice oceanica, a differenza di quella africana, non determina particolari eccessi di caldo, ma un clima gradevole.

Oggi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più nelle ore centrali del giorno solo su Alpi, Piemonte, Appennino Calabro-Lucano e Sardegna. Deboli venti settentrionali al Centronord. Temperature massime praticamente estive, con valori quasi ovunque compresi tra 26 e 31 gradi.



Domenica un po' di nuvole e qualche temporale pomeridiano su Alpi e Sardegna; in generale bello nel resto d'Italia. Venti in generale di debole intensità. Temperature senza grandi variazioni: un po' di caldo, ma non intenso.



Da mercoledì, invece, deciso peggioramento del tempo al Nord per l'arrivo di una veloce perturbazione di origine atlantica che transiterà sulle nostre regioni settentrionali e poi, nelle successive 12/24 ore, porterà un po' di piogge anche al Centrosud.



CONTINUA L'ALLARME SICCITA'

Le piogge cadute dopo la scorsa fase di maltempo hanno solo parzialmente alleviato il grave deficit idrico che attanaglia buona parte del Paese. I danni della siccità, in particolare al Centronord, ammontano nel settore agricolo a 3 miliardi di euro, circa il 10% del Pil agricolo. Ma questa fase di sole dopo le piogge potrà avere, secondo Coldiretti, un ruolo fondamentale per la raccolta di un'uva sana e dalle buone caratteristiche qualitative. La metà di settembre è il periodo più delicato per il taglio dei grappoli e il fattore meteorologico è decisivo: con il caldo dopo la pioggia i vigneti possono asciugarsi, aumentando il quantitativo di succo presente negli acini e incrementando i contenuti zuccherini.