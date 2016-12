Meteo, da venerdì tornano sole e caldo

foto Meteo.it Correlati Meteo, il ritorno dell'estate 09:08 - Anche oggi nuvole e improvvisi acquazzoni si estenderanno su gran parte dell'Italia per un vortice di bassa pressione che però sta cominciando a indebolirsi e domani, allontanandosi verso i Balcani, favorirà un graduale miglioramento del tempo, con piogge concentrate più che altro sul versante adriatico. Poi nel week end e nella prima parte della prossima settimana l'alta pressione porterà tempo bello e temperature estive ma non elevate. - Anche oggi nuvole e improvvisi acquazzoni si estenderanno su gran parte dell'Italia per un vortice di bassa pressione che però sta cominciando a indebolirsi e domani, allontanandosi verso i Balcani, favorirà un graduale miglioramento del tempo, con piogge concentrate più che altro sul versante adriatico. Poi nel week end e nella prima parte della prossima settimana l'alta pressione porterà tempo bello e temperature estive ma non elevate.

OGGI

Ci saranno nuvole in tutta Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di cielo sereno specie al Nord ed estreme regioni meridionali. Nel corso della giornata rovesci e temporali bagneranno qua e là Alpi, Emilia, Romagna, regioni centrali, Campania, Calabria e Sardegna; solo al mattino qualche debole pioggia anche su Piemonte e Triveneto. Temperature senza grandi variazioni, con massime per lo più comprese tra 23 e 30 gradi. Ventoso sui mari di ponente.



EMERGENZA PIOGGIA IN SARDEGNA

Intanto continua l’emergenza in Sardegna. La regione della Gallura è stata una delle più funestate da questa ondata di maltempo. In due giorni si sono accumulati circa 300 mm di pioggia. Anche oggi sull’isola sono previsti acquazzoni e temporali. Le temperature minime non supereranno i 19 gradi, le massime toccheranno punte di 27 gradi a Cagliari.



MARI

Saranno particolarmente agitati il medio-basso tirreno e i mari intorno alla Sardegna.



GIOVEDI'

Cielo nuvoloso sulle regioni adriatiche, bagnate soprattutto al mattino da improvvisi acquazzoni e temporali. Nel resto d'Italia tempo in prevalenza bello, anche se nella prima parte del giorno non mancheranno un po' di nuvole. Temperature quasi ovunque in lieve aumento.