E' morta Alessia Calvani, la ragazza di 15 anni, investita nella notte da un'auto pirata mentre attraversava la strada a Latina scalo, in via della Stazione. La ragazzina era ricoverata all'Ospedale Santa Maria Goretti in gravi condizioni. La polizia stradale sta dando la caccia all'auto pirata, una monovolume sembra di colore scuro. A chiamare i soccorsi è stata l'amica che ha ricostruito la dinamica dell'incidente agli agenti della stradale.

Alessia era stata subito ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in prognosi riservata. La polizia stradale di Latina sta cercando il pirata della strada.



La vittima aveva compiuto 15 anni 10 giorni fa, il 23 agosto. La ragazza, al momento dell'incidente, era in compagnia di un'amica coetanea. Era uscita nel quartiere di Latina scalo, dove abitava, e intorno alla mezzanotte stava tornando a casa a piedi insieme all'altra ragazza quando, in via della Stazione, a poca distanza da casa, ha attraversato la strada e l'auto l'ha investita. A chiamare il 118 era stata proprio l'amica.



Le condizioni di Alessia erano apparse subito gravissime e la ragazza è morta nel pomeriggio all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Al momento l'unica testimone è l'amica della giovane vittima, che è stata ascoltata dagli agenti della polizia stradale e ha ricostruito la dinamica dell'incidente. In tutto il territorio è scattata la caccia all'auto pirata.