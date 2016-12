foto Ap/Lapresse

14:36

- Il maltempo che sta colpendo il Nord si sta spostando verso Sud. Da domani notte Roma è a rischio di forti temporali e la Protezione civile del Campidoglio ha diffuso lo stato di pre-allerta. Per far fronte ad eventuali disagi, dalla mezzanotte di domenica saranno attivati presidi di volontari e operatori della città in tutti i punti sensibili e a Ostia. Mobilitati anche i gruppi della Polizia Roma Capitale per favorire il traffico.