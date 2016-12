Influenza in anticipo: a letto in 80mila

foto Ansa 14:07 - Le prime piogge torrenziali e il tracollo delle temperature nel giro di poche ore hanno messo a letto 50 mila italiani. Tutta colpa degli sbalzi termici, complici perfetti dei virus parainfluenzali in agguato: coronavirus, rinovirus, adenovirus. E se il meteo continuerà a fare i capricci, "potremmo toccare quota 80 mila, dipende dell'intensità degli sbalzi termici". Lo riferisce Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano. - Le prime piogge torrenziali e il tracollo delle temperature nel giro di poche ore hanno messo a letto 50 mila italiani. Tutta colpa degli sbalzi termici, complici perfetti dei virus parainfluenzali in agguato: coronavirus, rinovirus, adenovirus. E se il meteo continuerà a fare i capricci, "potremmo toccare quota 80 mila, dipende dell'intensità degli sbalzi termici". Lo riferisce Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano.

"Questo è il periodo ideale per i virus simil-influenzali che approfittano delle escursioni termiche", spiega l'esperto. "Sono talmente tanti che - aggiunge - non basta una vita per conoscerli tutti. Quando lo sbalzo di temperatura abbassa le difese e le vie aree sono meno presidiate, partono all'attacco".



"I 'danni' sono variabili: ogni virus - spiega Pregliasco - ha manifestazioni diverse. Ma non dobbiamo aspettarci il febbrone da cavallo. Piuttosto mal di gola, faringite, naso chiuso o che cola". Sintomi che durano 3 o al massimo 4 giorni, con qualche strascico.



Come reagire? "Non serve null'altro che l'automedicazione responsabile per ridurre l'intensità dei sintomi", suggerisce il virologo.