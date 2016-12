foto Dal Web 11:06 - Ancora guai per Valerio Merola, il conduttore televisivo divenuto noto negli anni Novanta come "Merolone" dopo il suo coinvolgimento nella prima inchiesta su "Vallettopoli" del 1996. Merola è stato denunciato alla Procura di Roma dalla guardia di finanza capitolina: l'accusa è di aver sottratto al fisco compensi per 4,6 milioni di euro e Iva per 1,5 milioni di euro, dichiarando di essere residente nel Principato di Monaco. - Ancora guai per Valerio Merola, il conduttore televisivo divenuto noto negli anni Novanta come "Merolone" dopo il suo coinvolgimento nella prima inchiesta su "Vallettopoli" del 1996. Merola è stato denunciato alla Procura di Roma dalla guardia di finanza capitolina: l'accusa è di aver sottratto al fisco compensi per 4,6 milioni di euro e Iva per 1,5 milioni di euro, dichiarando di essere residente nel Principato di Monaco.

Di fatto Merola ha sempre svolto la sua attività in Italia. E così, in cinque anni il presentatore è riuscito a non versare all'Erario le tasse, evitando di presentare le sue dichiarazioni fiscali. A incastrarlo sono stati però i militari del Nucleo di polizia tributaria di Roma che, utilizzando le banche dati in uso alla Guardia di finanza, hanno potuto acquisire le prime informazioni su un noto presentatore televisivo che negli anni Novanta, dopo il suo coinvolgimento in una inchiesta della Procura di Biella, si era trasferito per lungo tempo a Cuba.



Le indagini sono state svolte su tutto il territorio nazionale monitorando le spese e i luoghi di frequentazione del conduttore. E hanno permesso di scoprire che lo showman si serviva della copertura di alcune società nazionali, da lui stesso appositamente create e fatte amministrare da prestanomi, che fatturavano le sue prestazioni rese in Italia senza però presentare nessuna dichiarazione fiscale e naturalmente senza versare le relative imposte.



Il presentatore, dunque, facendosi scudo della residenza all’estero, ha sottratto a tassazione in Italia ingenti proventi che derivavano dalla sua attività artistica.



Gli accertamenti sui flussi finanziari eseguiti sul conto del professionista hanno permesso di individuare numerosi conti correnti e rapporti finanziari intestati a lui o alle società "schermo", ma gestiti sempre dallo stesso Merola, sui quali sono confluiti i compensi in nero non dichiarati al Fisco, pari a circa 4,6 milioni di euro, incassati in cinque anni.



Al termine della verifica fiscale, l’artista è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Roma che ha emesso nei suoi confronti l’avviso di conclusione indagini preliminari e contestuale informazione sul diritto di difesa per i reati tributari emersi dalle attività ispettive.



Merola: sono tranquillo

"Sono tranquillo" perché "ho pagato regolarmente tutte le tasse che dovevo pagare nel paese dove sono residente da 21 anni, cioè il Principato di Monaco". "Ho già presentato tutta la documentazione ufficiale del ministero delle Finanze monegasco - ha affermato Merola - nelle quali si dimostra che ho presentato regolare denuncia dei redditi nel mio paese di residenza e ho pagato regolarmente le tasse nel principato di Monaco".