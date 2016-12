Rubato e ritrovato reliquiario di Papa Wojtyla

foto Dal Web 20:51 - E' stato rubato stamani e ritrovato poche ore dopo un reliquiario contenente una ampolla con il sangue di Papa Giovanni Paolo II. La reliquia, sottratta con l'inganno in treno a un parroco che la stava portando da Roma ad Allumiere, un centro della provincia dove doveva essere esposta, è stata ritrovata dalla polizia ferroviaria della capitale. - E' stato rubato stamani e ritrovato poche ore dopo un reliquiario contenente una ampolla con il sangue di Papa Giovanni Paolo II. La reliquia, sottratta con l'inganno in treno a un parroco che la stava portando da Roma ad Allumiere, un centro della provincia dove doveva essere esposta, è stata ritrovata dalla polizia ferroviaria della capitale.

Stamani padre Augusto Baldini, parroco della Chiesa Santa Maria delle Grazie di Allumiere si era recato nella stessa chiesa di Santa Maria dell'Immacolata, nel quartiere di San Giovanni a Roma a prelevare l'oggetto sacro che avrebbe dovuto portare nella propria parrocchia per esporlo in occasione del 25esimo anniversario della visita in cui Papa Giovanni Paolo II incoronò la statua della Madonna delle Grazie.



Sul treno che conduceva da Roma ad Allumiere tre stranieri con l'inganno avrebbero sottratto lo zainetto con la reliquia al sacerdote: con una scusa uno dei tre avrebbe distratto il parroco, mentre gli altri due hanno afferrato la borsa portandosela via per poi abbandonarla successivamente.



La reliquia è stata ritrovata dagli agenti della Polfer in un canneto nei pressi della stazione di Marina di Cerveteri, a Nord di Roma.



Il reliquiario - in bronzo argentato e dorato opera dello scultore Carlo Balljana - è una riproduzione di quella originale, custodita sempre nella stessa chiesa dell'Immacolata, ma in entrambe è contenuto il sangue di Papa Giovanni Paolo II, prelevato in occasione dell'attentato del 1981 di cui fu vittima il Pontefice.



"Ho passato cinque ore di agonia - ha raccontato il religioso - la polizia è stata bravissima. Nell'ampolla che si trova all'interno del reliquiario è custodito il sangue prelevato a Papa Wojtyla dopo l'attentato del 13 maggio 1981".



Dalla Polfer fanno sapere che al momento non è stato eseguito alcun fermo, ma sono in corso accertamenti per rintracciare gli autori del furto.