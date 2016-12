Meteo, temporali sul Nordest

foto Meteo.it Correlati Le cartine delle previsioni

La situazione in Europa 13:49 - Le correnti fresche provenienti dal Nord atlantico nelle prossime ore porteranno temporali al Nordest e regioni centrali e faranno calare le temperature in gran parte del Centronord. Domani poi freschi venti di Maestrale metteranno fine al caldo intenso anche nelle regioni meridionali. Tra martedì e giovedì temporanea rimonta dell'Anticiclone Nord-Africano con sole e caldo in tutta Italia, ma già venerdì arriverà una nuova perturbazione. - Le correnti fresche provenienti dal Nord atlantico nelle prossime ore porteranno temporali al Nordest e regioni centrali e faranno calare le temperature in gran parte del Centronord. Domani poi freschi venti di Maestrale metteranno fine al caldo intenso anche nelle regioni meridionali. Tra martedì e giovedì temporanea rimonta dell'Anticiclone Nord-Africano con sole e caldo in tutta Italia, ma già venerdì arriverà una nuova perturbazione.

Al mattino in generale bello al Nordovest, Abruzzo, Molise e regioni meridionali; nuvole altrove con rovesci e temporali sparsi su Triveneto, Emilia e, a carattere più isolato, anche Toscana, Umbria e Sardegna. Nel pomeriggio schiarite su Toscana e Sardegna, qualche nuvola in più invece al Sud: ancora rovesci e temporali sparsi sul Triveneto; qualche temporale, seguito da rapide schiarite, anche su Emilia, Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Appennino Abruzzese e Campania.



Ancora molto caldo al Sud, con temperature massime fino a 38-39 gradi; fine del caldo intenso nel resto d'Italia, con temperature pomeridiane in generale fra 26 e 32 gradi. Ventoso sui mari di ponente per settentrionali o di Maestrale. Oggi ancora bollino rosso per la città di Palermo.



LUNEDI'

Il tempo tornerà stabile e soleggiato in gran parte dell'Italia e le fresche correnti che seguono questa perturbazione regaleranno un'ulteriore attenuazione del caldo, che finalmente interesserà anche le regioni meridionali.



TRA MARTEDI' E GIOVEDI'

Nuova rimonta dell'Anticiclone Nord Africano che riporterà sole e caldo in gran parte dell'Italia con temperature che torneranno a salire al di sopra delle medie stagionali sebbene non raggiungeranno i valori record di questi giorni (le punte saranno di 36-37°C ma non torneremo a toccare i 40°C). Inoltre questa nuova ondata di caldo durerà poco.



DA VENERDI'

Arriverà una nuova perturbazione che riporterà nuove piogge e temperature in calo, instabilità che caratterizzerà l'ultima parte della settimana con qualche fenomeno soprattutto sulle zone alpine e che sarà associata a un nuovo ridimensionamento delle temperature a partire dal Centronord, in estensione alle regioni meridionali all'inizio della settimana successiva (primi giorni di settembre).