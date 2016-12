foto Ansa

14:00

- Un pregiudicato di 27 anni è stato fermato dai carabinieri a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, mentre appiccava il fuoco in più punti del parco comunale. L'uomo è stato fermato con in mano una torcia a olio ancora accesa. Le fiamme stavano per raggiungere l'area sportiva e la bocciofila con annesso il centro anziani e soprattutto la linea di autobus Roma-Viterbo.