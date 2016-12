foto Dal Web

11:50

- Una decina di colpi in tutto, al torace e sul volto. E quando Gaetano Marino si è accasciato a terra tra le auto parcheggiate sul lungomare di Terracina è arrivato il colpo di grazia dietro la nuca. Così è morto il 48enne esponente di spicco degli scissionisti, attirato in una trappola e poi ucciso a bruciapelo da due killer a bordo di una Punto grigia. Ed è proprio dall'auto che partono le indagini per la caccia al killer e al complice.