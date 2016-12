foto Ansa

- Acquisiva il materiale pedopornografico da internet e social network, su cui si era anche registrato col nome vero ma con la foto di un bambino, e poi lo immetteva nuovamente nella rete per adescare le sue prede. Gli investigatori del posto di polizia di Guidonia, in provincia di Roma, hanno denunciato un settantenne di Villalba. Le indagini sono partite dopo la denuncia anonima di alcuni genitori preoccupati per la sorte dei figli.