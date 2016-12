Terracina, spari in spiaggia per uccidere il boss

foto Dal Web 10:42 - Due uomini hanno esploso numerosi colpi di pistola davanti a uno stabilimento balneare di Terracina (Latina), uccidendo Gaetano Marino, 48enne boss camorrista degli Scissionisti. L'omicidio è avvenuto poco dopo le 17 sul lungomare davanti allo stabilimento "La sirenella" mentre la spiaggia era affollata di bagnanti. - Due uomini hanno esploso numerosi colpi di pistola davanti a uno stabilimento balneare di Terracina (Latina), uccidendo Gaetano Marino, 48enne boss camorrista degli Scissionisti. L'omicidio è avvenuto poco dopo le 17 sul lungomare davanti allo stabilimento "La sirenella" mentre la spiaggia era affollata di bagnanti.

La vittima dell'agguato è Gaetano Marino, 48 anni, è un napoletano legato ai clan di camorra. A febbraio era stato al centro di una polemica sollevata da Roberto Saviano perché il boss degli scissionisti aveva partecipato come ospite a una trasmissione Rai in cui cantava la figlia.



marino si trovava con la famiglia, quando i sicari lo hanno chiamato dal lungomare Circe, in pieno centro, e gli hanno scaricato addosso almeno sei colpi di pistola, incuranti degli altri bagnanti che affollavano la spiaggia; miracolosamente è rimasto illeso un parente che si trovava vicino a lui, mentre i bagnanti che sono fuggiti in preda al panico.



Secondo alcuni testimoni i due killer che hanno ammazzato marino sono poi fuggiti a bordo di una Fiat Punto grigia, della quale le forze dell'ordine sono ora alla ricerca.



E' il secondo episodio sul litorale del basso Lazio: il 26 luglio Modestino Pellino, esponente del clan Moccia, è stato freddato in pieno centro a Nettuno con cinque colpi di pistola.