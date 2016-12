Latina, litiga con il figlio e lo uccide

foto LaPresse 10:48 - Tragedia ad Aprilia (Latina) dove un uomo ha ucciso il figlio a colpi di fucile al culmine di una lite. Il padre della vittima, esasperato dai continui scontri con il figlio 35enne, ha impugnato l'arma e ha fatto fuoco contro di lui. Ancora ignote le cause dei frequenti litigi. Il ragazzo è morto poco prima dell'arrivo degli uomini del 118 che hanno trovato l'omicida in evidente stato di shock. - Tragedia ad Aprilia (Latina) dove un uomo ha ucciso il figlio a colpi di fucile al culmine di una lite. Il padre della vittima, esasperato dai continui scontri con il figlio 35enne, ha impugnato l'arma e ha fatto fuoco contro di lui. Ancora ignote le cause dei frequenti litigi. Il ragazzo è morto poco prima dell'arrivo degli uomini del 118 che hanno trovato l'omicida in evidente stato di shock.

La vittima è Fabrizio Fraccaroli, 35 anni. L'omicida è il padre Pietro, pensionato di 70 anni. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, allarmati dagli spari.



La vittima viveva nella stessa casa dei due anziani genitori, insieme a sua moglie. Con loro però aveva sempre avuto rapporti difficili. Una convivenza caratterizzata da continui litigi e anche da episodi di violenza. In passato infatti il 35enne era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e i rapporti continuavano ad essere tesi. Ieri sera, dopo l'ennesima violenta lite consumata tra le mura domestiche, il padre ha preso il fucile e ha sparato.