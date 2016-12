Roma, crolla un muro di rivestimento del Pincio

- Attimi di paura e preoccupazione a Roma. Il rivestimento di un muro del Pincio, opera del Valadier come l'intero complesso, è infatti crollato la scorsa notte, in via Gabriele D'Annunzio a Roma: 9 metri e 20 centimetri di profondità. "E' - dice il sovrintendente Umberto Broccoli - la fodera del muro e riguarda il secondo tornante dei tre che collegano la Terrazza del Pincio a Piazza del Popolo".

Il crollo è dovuto all'usura dell'opera muraria e ad infiltrazioni di acqua piovana e, sulla base di rilievi compiuti nei mesi scorsi, era già stato predisposto un intervento di restauro, che ora verrà attuato con la massima urgenza. Il cedimento è avvenuto a poca distanza dal rilievo allegorico che decora la seconda rampa dell'opera muraria ma non ha danneggiato quest'ultimo e neppure compromette altre parti dell'opera, realizzata su progetto del Valadier.

"Colpa della pioggia e della neve"

"E' la diretta conseguenza delle intemperie: prima la neve, poi un'inverno molto piovoso, a cui si è aggiunta un'estate molto secca. Quindi prima molto bagnato, poi molto asciutto hanno creato il distaccamento di quella che possiamo definire la 'fodera' del muro della profondita' di un mattone". Sono questi i motivi, secondo il sovrintendente ai Beni Culturali di Roma Umberto Broccoli, che hanno portato al crollo.

Alemanno: "Per restauro serve deroga al patto di stabilità"

"Il cedimento dimostra che dobbiamo fare molti investimenti per il restauro del patrimonio artistico di Roma, che però non possiamo fare a causa dei vincoli del patto di stabilità". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, dopo aver voluto visionare di persona l'entità del crollo su uno dei muri sottostanti il Pincio. "Qui sono già stanziati un milione e 300 mila euro per il restauro della seconda parte del Pincio, fino a piazza del Popolo. Ma non possiamo utilizzare questi fondi a causa del blocco del patto di stabilità", ha spiegato il sindaco.