foto Ansa

20:05

- Un romeno di 50 anni, residente a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata della convivente dell'uomo, sottoposta insieme ai figli a continue aggressioni fisiche e vessazioni. Nei confronti del 50enne è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Civitavecchia.