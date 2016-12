foto Ansa

16:01

- Una donna di 70 anni è precipitata dal nono piano dell'ospedale Belcolle di Viterbo ed è morta. Prima dell'impatto al suolo, dopo un volo di circa 30 metri, ha battuto violentemente il capo sulla ringhiera di uno dei piani inferiori. La donna era stata ricoverata questa mattina nel reparto di chirurgia generale per essere sottoposta, in giornata, a un intervento di routine. Non era affetta da nessuna grave malattia.