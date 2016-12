foto Ansa 15:09 - Una donna romana di 40 anni è stata violentata ieri sera nel Parco dell'Alessandrino, alla periferia est di Roma. La vittima era seduta su una panchina nel parco quando un uomo, un nordafricano di 24 anni, prima l'ha importunata e poi l'ha aggredita, gettandola a terra e abusando di lei. Infine, si è allontanato con la sua borsa. Lei ha chiamato il 113 e il tempestivo arrivo della polizia ha permesso di identificare e arrestare il giovane. - Una donna romana di 40 anni è stata violentata ieri sera nel Parco dell'Alessandrino, alla periferia est di Roma. La vittima era seduta su una panchina nel parco quando un uomo, un nordafricano di 24 anni, prima l'ha importunata e poi l'ha aggredita, gettandola a terra e abusando di lei. Infine, si è allontanato con la sua borsa. Lei ha chiamato il 113 e il tempestivo arrivo della polizia ha permesso di identificare e arrestare il giovane.

La donna, sposata e madre di tre figli, era scesa nel parco per gettare la spazzatura e prendere un po' di aria fresca. L'uomo prima l'ha avvicinata facendole delle avances, poi le ha offerto del denaro chiedendole di avere un rapporto sessuale con lui. Infine, davanti ai suoi rifiuti, l'ha trascinata con la forza e l'ha violentata. Ma la donna, subito dopo la violenza, è riuscita a chiamare la polizia, facendolo così arrestare.



Lo stupratore è infatti stato individuato dagli agenti delle Volanti non lontano dal luogo in cui era avvenuta la violenza grazie all'accurata descrizione fornita dalla donna, capace, nonostante lo shock, di prendere il cellulare per chiamare la poizia.



Al momento in cui è stato rintracciato, il nordafricano era in un forte stato di agitazione. E' subito stato arrestato: la donna infatti lo ha riconosciuto in commissariato. Agli agenti il giovane ha dichiarato che svolge lavori di ristrutturazione come operaio. Adesso è accusato di violenza sessuale e di rapina.



La ricostruzione dell'aggressione

Secondo gli uomini del commissariato Prenestino, la quarantenne si era appena seduta su una panchina del parco per trovare refrigerio dal caldo quando è stata avvicinata dal giovane. Al rifiuto della donna alle sue avances, l'uomo l'ha afferrata per un braccio, torcendoglielo dietro la schiena, e l'ha trascinata sotto gli archi del vicino acquedotto Alessandrino. Qui la vittima è stata immobilizzata a terra e violentata.