foto Ansa

- Una bambina di tre anni ha rischiato di annegare nella piscina di un complesso residenziale vicino a Civitavecchia. La piccola è stata trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La bambina, in vacanza con i genitori nel residence, stava giocando nella piscina quando è stata vista galleggiare esanime da un altro ospite della struttura.