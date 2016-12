foto Carabinieri

21:57

- Il corpo di un uomo è stato trovato ad Aprilia, in provincia di Latina, in un fossato alla periferia della città. A lanciare l'allarme è stata una donna che passava per caso nella zona. Il cadavere era in iniziale stato di decomposizione e presentava evidenti ferite che fanno propendere per l'ipotesi di un omicidio. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di identificare la vittima.