foto Ansa

18:36

- Anche oggi vasti incendi stanno distruggendo ettari di bosco soprattutto nel Lazio, dove Vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo forestale sono intervenuti su 42 fronti. Nella sola provincia di Roma sono ben 14 i roghi divampati. Nel Frusinate le situazioni più critiche: in particolare a Paliano sono arrivate 10 squadre della Protezione civile con il supporto aereo di tre elicotteri. Ancora in corso le operazioni per spegnere le fiamme.