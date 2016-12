foto LaPresse

13:02

- Ha lasciato due bambini, di dieci e undici anni, chiusi in macchina in panne lungo la corsia d'emergenza dell'A1 in prossimità di Frosinone per andare a piedi all'area di servizio distante alcuni chilometri. L'uomo, di 37 anni, è stato denunciato per abbandono di minore. A trovare i due bambini, visibilmente spaventati e in lacrime, è stata un pattuglia della polizia che ha notato la vettura ferma.