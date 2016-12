foto Guardia di Finanza di Fiumicino 08:32 - Tre tonnellate di cocaina purissima proveniente dal Sud America sono stati sequestrate in pieno Oceano Atlantico in un'operazione congiunta di Guardia di finanza e Polizia spagnola. La nave era diretta sulle coste della Galizia, la droga sarebbe poi stata distribuita in tutta Europa. Complessivamente 31 i narcotrafficanti arrestati. - Tre tonnellate di cocaina purissima proveniente dal Sud America sono stati sequestrate in pieno Oceano Atlantico in un'operazione congiunta di Guardia di finanza e Polizia spagnola. La nave era diretta sulle coste della Galizia, la droga sarebbe poi stata distribuita in tutta Europa. Complessivamente 31 i narcotrafficanti arrestati.

L'organizzazione di narcos, con base a Madrid e in contatto con un gruppo di bulgari, poteva contare sulla complicità di un agente di polizia spagnolo corrotto. Ricevuto il via libera dalla Colombia, i bulgari hanno spostato la loro nave, ormeggiata lungo le coste africane, nella zona caraibica per imbarcare la droga, mentre i colombiani hanno inviato i propri emissari in Spagna per coordinare le operazioni.



Nel viaggio di ritorno, la nave è stata localizzata in mare aperto e monitorata grazie alle speciali tecnologie dell'Atr 42 della Guardia di finanza, che ha pattugliato l'oceano nei giorni scorsi.



Giunta a circa 50 miglia dalle coste del Portogallo, le forze speciali spagnole, in piena notte, l'hanno abbordata e condotta nel porto di Cadice, ove la droga e la nave sono state sequestrate ed i membri di equipaggio arrestati. Contemporaneamente sono scattate le manette per gli altri 10 narcos che al momento si trovavano tutti in Spagna.



L'operazione è stata coordinata dal Maoc (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics) di Lisbona e dalla Dcsa (Direzione centrale servizi antidroga) di Roma.