Meteo, sull'Italia arriva l'Anticiclone africano

foto Meteo.it Correlati In arrivo temperature africane

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:15 - Per una settimana l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano occuperà tutta l'Italia garantendo bel tempo e una nuova ondata di caldo intenso, che toccherà l'apice all’inizio della prossima settimana. Oggi una perturbazione atlantica in transito sull'Europa Centrale lambirà il Nord rendendo la giornata nuvolosa e instabile sulle zone alpine, specie tra Lombardia e Friuli. - Per una settimana l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano occuperà tutta l'Italia garantendo bel tempo e una nuova ondata di caldo intenso, che toccherà l'apice all’inizio della prossima settimana. Oggi una perturbazione atlantica in transito sull'Europa Centrale lambirà il Nord rendendo la giornata nuvolosa e instabile sulle zone alpine, specie tra Lombardia e Friuli.

In queste due regioni sono attesi numerosi temporali ma che localmente coinvolgeranno anche le pianure e le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel resto d’Italia tempo stabile e soleggiato, con appena qualche nuvoletta innocua in Liguria, Val Padana e nelle ore pomeridiane lungo l'Appennino centro-meridionale. Caldo e afa in ulteriore aumento, con massime in generale comprese fra 30 e 34 e qualche punta anche di 35-36 gradi in Emilia Romagna e zone interne del Centrosud. Venti deboli o del tutto assenti, con piacevoli brezze lungo le coste e nelle valli.



L'apice del caldo

Questa nuova ondata di caldo toccherà il suo apice all’inizio della prossima settimana (giorni tra il 20 e il 23 agosto) quando le temperature oscilleranno tra 32 e 40°C ; ma a causa degli elevati tassi di umidità le temperature percepite potranno toccare i 41-42°C non solo al Centrosud ma anche al Nord; il caldo resterà opprimente fino al 24-25 del mese e sarà accompagnato da una prevalenza di bel tempo.



Proprio il caldo torrido e l’assenza di piogge significative per altri 8-10 giorni aggraveranno ulteriormente la già critica situazione della SICCITA’ che da mesi sta flagellando le nostre regioni.



Burrasca di fine agosto

Nell'ultima settimana del mese arriverà la "burrasca di fine agosto": un’intensa perturbazione che porterà aria fresca dal Nord Europa in gran parte della Penisola con conseguente attenuazione del caldo e una maggiore instabilità; perturbazione che non porrà fine all’estate ma segnerà quantomeno l’inizio della fase discendente della stagione.



Attenzione alla radiazione ultravioletta

Nei prossimi giorni avremo una radiazione UV compresa tra 7 e 8 in scala che arriva a 11, radiazione valutata da elevata a molto elevata.



Mari caldi

Anche i mari stanno diventando sempre più caldi: all'inizio della prossima settimana la temperatura delle acque del Tirreno meridionale potrebbe raggiungere i 30°C , temperature praticamente tropicali.