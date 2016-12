foto Ansa

19:26

- Allerta a Morlupo, in provincia di Roma, per un vasto incendio divampato nei boschi a ridosso del centro abitato. La sala operativa della Protezione civile regionale, che coordina gli interventi su tutto il Lazio, ha inviato sulla zona due elicotteri antincendio. Massima attenzione anche per altri tre incendi: a Sperlonga e a Fondi, in località Colle San Magno, entrambi in provincia di Latina, e a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti.