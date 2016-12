foto LaPresse

15:16

- Un'abitazione trasformata in drug-house, con i vari tipi di stupefacente in involucri di colore diverso per essere subito riconoscibili dai clienti. Questa la scoperta fatta dagli agenti del Commissariato di Ostia che hanno arrestato un 21enne con l'accusa di coltivazione e produzione, oltre che di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, disoccupato, aveva fatto proprio dello spaccio la sua vera attività lavorativa.