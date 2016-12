foto Ansa

17:13

- Paolo Gabriele non sapeva di avere in casa un assegno intestato al Papa per un valore di 100mila euro e quindi "non ha neanche mai lontanamente pensato di incassarlo". Lo ha precisato il legale dell'ex maggiordomo del Pontefice sottolineando che l'assegno "nella confusione dei documenti è andato a finire per sbaglio tra le altre carte".