Vatileaks, a giudizio il maggiordomo Gabriele

- Paolo Gabriele, l'aiutante di camera del Papa arrestato il 23 maggio con l'accusa di aver sottratto documenti dall'appartamento di Benedetto XVI, è stato rinviato a giudizio per furto aggravato: nel suo appartamento, oltre ai documenti, è stato trovato un assegno da 100mila euro intestato al Papa. Assieme a Gabriele è stato rinviato a giudizio, per favoreggiamento, anche Claudio Sciarpelletti, analista programmatore della Segreteria di Stato.

Nell'appartamento del maggiordomo, durante una perquisizione, sono state trovate anche una pepita d'oro e un'edizione dell'Eneide del 1581, oggetti che erano stati regalati a Benedetto XVI.



Le indagini sul caso, comunque, proseguono: l'istruttoria dei giudici vaticani è chiusa solo parzialmente con il rinvio a giudizio dei due. Anche perché, secondo quanto sottolineato dal portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, la posizione di Sciarpelletti "è meno grave di quella di Gabriele", e non può essere considerato un "complice": più che altro è un personaggio che aveva "rapporti di conoscenza con Paolo Gabriele". Sciarpelletti, dunque "non è stato considerato un complice dai magistrati e non è rinviato per questo": le sue testimonianze sono state incoerenti sulla provenienza di una busta, ma nulla dice che fosse corresponsabile.

Il maggiordomo: "Chiedo perdono al Papa"

Paolo Gabriele, come annunciato da Padre Lombardi, ha inviato una lettera di richiesta di perdono al Papa tramite la Commissione cardinalizia. Negli interrogatori a cui è stato sottoposto durante la detenzione, il maggiordomo ha raccontato di avere incontrato il giornalista Gianluigi Nuzzi, autore del libro "Sua Santità". Inoltre, ha sostenuto di non aver "ricevuto versamenti in denaro o altri benefici" e di aver agito spinto "da diverse ragioni quali i miei interessi personali, inoltre ritenevo che anche il Sommo Pontefice non fosse correttamente informato su alcuni fatti. In questo contesto (fui) spinto anche dalla mia fede profonda e dal desiderio che nella Chiesa si dovesse far luce su ogni fatto".

Il legale di Gabriele: "Rinvio non chiarisce tutti i fatti"

"La sentenza di rinvio a giudizio è stata notificata stamattina al signor Paolo Gabriele e ai suoi avvocati, è stata letta insieme e approfondisce in modo non esaustivo, trattandosi unicamente di sentenza di rinvio a giudizio, alcuni elementi cui già avevamo fatto cenno in precedenza". Lo ha dichiarato Carlo Fusco, avvocato di Paolo Gabriele.

"Gabriele non sapeva di avere l'assegno in casa"

Sull'assegno intestato al Papa del valore di 100 mila euro, il legale ha affermato che il suo assistito non sapeva di averlo in casa: "Non ha, quindi, neanche mai lontanamente pensato di incassarlo". L'assegno, che è risultato essere una donazione di un benefattore per la carità del Pontefice ed era inesigibile da parte del maggiordomo, "è andato per sbaglio" a finire fra altre carte.