Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo

La situazione in Europa 15:30 - Dopo un fine settimana con temperature nella norma e clima ventilato, la settimana vedrà prevalenza di bel tempo, con un nuovo aumento del caldo, che tornerà molto intenso soprattutto al Sud e nelle Isole, ancora una volta a causa dell'anticiclone nordafricano. La tendenza attuale indica temperature oltre la norma anche dopo il 20 di agosto. - Dopo un fine settimana con temperature nella norma e clima ventilato, la settimana vedrà prevalenza di bel tempo, con un nuovo aumento del caldo, che tornerà molto intenso soprattutto al Sud e nelle Isole, ancora una volta a causa dell'anticiclone nordafricano. La tendenza attuale indica temperature oltre la norma anche dopo il 20 di agosto.

La settimana inizia con una situazione nel complesso buona: la giornata di lunedì sarà in gran parte soleggiata soprattutto in pianura al Nord e sulle regioni del versante tirrenico comprese le Isole maggiori. Il tempo sarà instabile sulle aree di montagna: nel corso della giornata si formeranno numerosi ma brevi temporali di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica; saranno possibili locali sconfinamenti lungo le coste del medio Adriatico e della Puglia.



Temperature in lieve aumento in Pianura Padana e tra Calabria e Sicilia, stazionarie altrove. Punte massime di 33 - 34 °C . Venti meridionali al Sud, a tratti moderati tra Sicilia meridionale e Ionio.



Il tempo a Ferragosto

Lunedì e martedì le temperature rimarranno ancora contenute poi da Ferragosto si farà rivedere l'anticiclone Nnrdafricano che si rinforzerà sull'Italia per la settima volta questa estate dando inizio a una nuova ondata di caldo. Le temperature inizieranno a salire a partire da Sardegna e Sicilia fino a superare i 35 °C al Centrosud. Il suo apice anche a livello di afa e umidità è previsto intorno al 20 agosto con valori prossimi ai 40 °C al Centrosud e nelle Isole. Nell'ultima decade del mese nonostante la tendenza a un graduale calo, molto lento, le temperature continueranno a mantenersi sopra le medie. La giornata di Ferragosto sarà quindi all'insegna del sole sul nostro Paese. Da ferragosto e fino al 25, il tempo si manterrà stabile con prevalenza di sole e un po' di nuvolosità in transito sulle Alpi ma con scarso rischio di temporali. Tra il 25 e fine mese prevediamo un po' più di instabilità al Nord.



Temperature roventi ieri, sabato 11 in Spagna dove a Siviglia la colonnina di mercurio ha raggiunto i 46 °C e a Cordova i 45 °C. Il dato è singolare perchè in alcune città della penisola arabica e dell'Africa i valori registrati ieri sono stati più contenuti. A Baghdad infatti sono stati registrati 44 °C , a Ryad 44 °C , ad Algeri 38 °C , a Il Cario 37 °C e Tunisi 36 °C .



Continua il grave problema della siccità. Nei prossimi dieci giorni non sono previste piogge significative.