foto Ansa

17:30

- Le condizioni per chiudere l'accordo entro il 27 luglio e le richieste poste dall'Alitalia "erano state pienamente soddisfatte". Lo evidenzia Wind Jet in una nota, aggiungendo che la stessa Alitalia dovrà spiegare "innanzi alle competenti autorità giudiziarie, i motivi per cui non ha inteso dare luogo al closing". Secondo la compagnia aerea, inoltre, Alitalia deve "assumersi appieno le responsabilità di tale differimento".