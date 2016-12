foto Ap/Lapresse

16:09

- Ancora una giornata di incendi a Roma e provincia. Da questa mattina roghi di sterpaglie si segnalano lungo via Nomentana a ridosso del Grande raccordo anulare e in via Spizzichino in zona Cassia. Molteplici le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento anche in provincia. A Cerveteri da ieri sera è in corso un incendio del sottobosco che ancora questa mattina persiste. Roghi anche a Nettuno, Formello e Trevignano.