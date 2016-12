Roma, Cc arrestano due piromani: stavano appiccando un incendio a Monte Mario

foto Carabinieri 13:47 - Due piromani sono stati arrestati ieri sera alle 21.30 a Monte Mario (Roma), dai carabinieri della compagnia Trionfale. I militari di pattuglia nella zona hanno sorpreso due romeni, 31 e 28 anni, mentre con un lenzuolo stavano appiccando il fuoco nei pressi della riserva naturale di Monte Mario. I carabinieri hanno spento le fiamme e arrestato i due. Già questa mattina si svolge il processo per direttissima. - Due piromani sono stati arrestati ieri sera alle 21.30 a Monte Mario (Roma), dai carabinieri della compagnia Trionfale. I militari di pattuglia nella zona hanno sorpreso due romeni, 31 e 28 anni, mentre con un lenzuolo stavano appiccando il fuoco nei pressi della riserva naturale di Monte Mario. I carabinieri hanno spento le fiamme e arrestato i due. Già questa mattina si svolge il processo per direttissima.

I due, che a quanto si apprende non avrebbero fornito spiegazioni del gesto, sono stati portati al carcere di Regina Coeli. Sono in corso indagini dei carabinieri per stabilire se i romeni siano collegati agli incendi che hanno devastato la riserva nei giorni scorsi.



I carabinieri hanno intensificato i controlli nella zona di Monte Mario da circa una settimana avvalendosi di pattuglie e di militari in abiti civili che entrano all'interno della riserva. La collina è stata nei giorni scorsi interessata da diversi incendi; l'ultimo, giovedì, ha minacciato la statua della Madonnina e lambito la zona di villa Madama. I vigili del fuoco hanno domato il rogo con elicotteri.