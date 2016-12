foto Ansa

- Contrariamente agli anni passati, ora la spesa è assicurata anche nella settimana di Ferragosto, sia in città sia nei luoghi di villeggiatura. Resterà infatti aperto l'80% di supermercati e alimentari, il 70% di panifici e panetterie, il 50% delle macellerie e il 67,8% dei pubblici esercizi. E' quanto emerge da un monitoraggio di Confcommercio-Imprese per l'Italia realizzato in collaborazione con alcune associazioni nazionali di categoria.